Saca cilinka ah ee caanka noqday ee ay dadka u tartamayaan in ay sawir la galaan!

58 Daqiiqadood ka hor

In kasta oo ay jiraan xayiraadaha 'Covid- 19 ah, hadana in ka badan 15,000 oo qof ayaa lagu soo waramayaa in saca ay ku booqdeen beerta uu ku sugan yahay oo ku taal Charigram, oo u dhow caasimadda Dhaka.