Maxay dhallinta Soomaaliyeed ugu xifaaltamayaan Naada Al-Qalcah iyo Cameroon Herrin?

Xigashada Sawirka, NAfa Algalaa Qoraalka sawirka, Nada Al Qalcah

Maalmahan waxaa Baraha Bulshada ka socday xifaaltan u dhaxeeya dhallinyarada Soomaaliyeed, iyaga oo u muuqda in ay u kala safanyihiin rag iyo dumar, taas oo ah wax iska caadi ah bulshooyinka adduunka, marka laga reebo jihada uu hadda aadayo xifaaltanka sida ay ku doodayaan dadka arrimaha bulshada darsa.

Berigii hore dhallinta waxa ay ku xifaaltami jireen dhinaca ciyaaraha, fanka iyo masrixiyadda, haddase waxa ay arrimuhu u jiheysteen dhanka adduunka kale iyo ajaaniibta, taas oo ay walaac badan ka muujinayaan dadka uu ka midyahay Bashiir Maxamuud (Bashiir Balcad) oo ka mid ah dadka ku xeeldheer arrimaha bulshada.

Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada aad u qabsaday hadal haynta fannaanada reer Suudaan Naada Al Qalcah oo ragga ay aad usoo bandhigayeen sawiradeeda, islamarkaasna ku dhoobayeen ammaan iyo koolkoolin.

Hadalhaynta Naada gabdhaha aad ugama qeybqaadan, waxaana muuqatay in kuwa badan oo ka mid ah ay naqdinayeen, islamarkaasna tilmaamayeen in ay jiraan dumar Soomaali ah oo la mid ah amaba ka wanaagsan.

"Waxaa laga yaabaa dadkii koow bilaabay hadal haynta Naada in ay ahaayeen kuwa taageero u ah, fanaaniinta caalamkana taageerayaal ayay ku leeyihiin dal kasta, balse markaan waa ka badbadiyeen, Gabdhahana waxa ay u arkeen in ay jiraan gabdho badan oo Soomaaliyeed oo iyada la mid ah ama u dhigma, taas ayaa keentay in ay gabdhuhu xanaaqaan, waana maseyr" ayuu yiri Bashiir Balcad, isaga oo intaas ku daray in ay jiraan dumar Soomaali ah oo fannaaniin ah oo haddane ragga aysan buunbuunin.

Waxaa la is weeydiiyay in arrintan Baraha Bulshada ka taagan ay ka turjumeyso heerka isku qanacsanaan la'aanta wiilasha iyo gabdhaha Soomaalida iyo in kale, ayuu Bashiir sheegay in waligeedba labada jinsi ay is eedeyn jireen, "Balse waxyaabo badan oo daaha gadaashiis lagu qarin jirey ayaa hadda banaanka lasoo dhigayaa, taas ayaana keeni karta in ay dadka sii kala dhintaan" ayuu intaasi raaciyay. Wuxuu intaas ku daray in kala aamin baxa uu hadda gaaray illaa heer haddii labada dhinac midkood uu fikir la yimaado ay dhanka kale u qaadanayaan in iyaga lagu xumeynayo.

Hadal haynta Naada ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii ay fannaanada ay faafisay qoraalo ay wiilal Soomaali ah ugu hambalyaynayaan iyada maadaamaa boggeeda Facebook uu gaaray tirada 2-da milyan ee qof ee ku xiran. Halkaas kuma aysan ekaan, ee Naada ayaa sidoo kale shacabka Soomaalida ugu hambalyaysay munaasabadda Koowda Luuliyo.

Xigashada Sawirka, Social media

Cameroon Herrin

Markii wiil dhallinyaro ah oo 21 ah ay maxkamad ku taala Maraykanka ku xukuntay 24 sano oo xariga ah, ayay dooddii hore ee socotay ee Naada ay sii xoogaysatay. Markan gabdhaha ayaa si balaaran baraha bulshada ugu soo harqiyay sawirrada wiilka oo ay kusoo dul qorayaan hadalo la yaab leh oo ay ka midyihiin "10 nin oo Soomaali ah booskiisa hala geliyo, isagana hala siidaayo".

Inkasta oo ay jireen gabdho kale oo caalamka oo beerlaxawsi u muujiyay Cameroon , dalbadayna in la cafiyo, ayaa haddane gabdhaha Soomaalida hadalkooda waxa uu u muuqday mid ku wajahadan wiilasha Soomaalida sida uu qabo Bashiir Balcad.

Xigashada Sawirka, WFTS

Gabdho badan oo kasoo aragti dhiibtay barta BBC-da markii aan sheekada soo qornay ayaa qaarkood sheegay in ay xitaa ka bixinayaan lacagaha maxkamadda. Gabdhaha ayaa tani u arkay fursad ay uga masayrsiin karaan ragga Soomaalida.

"Halkan meel ka daran in ay gaarto, ayaan ka walwal qabaa " ayuu yiri Bashiir.

Wuxuu intaas ku daray in jiilka hadda soo kacaya ee Baraha Bulshada soo galaya in ay ku indho qaadaan doodaha ceynkan ah, una qaataan in ay wax iska caadi tahay in ajaaniib la jeclaado ay caadi tahay.