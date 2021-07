Jovenel Moïse: Calooshood u shaqeystayaashii dilay madaxweynaha Haiti

Saacad ka hor

Xaaskiisa ayaa si xun u dhaawacantay waxaana loo qaaday gobolka Florida si loogu soo daweeyo halkaas. Waxaa la sheegayaa in hadda xaaladdeeda ay wanaagsan tahay.

Weli ma cadda cidda qorsheysay weerarka iyo ujeedadii ka dambeysay. Ra'iisul Wasaaraha Kumeelgaarka ah ee Haiti, Claude Joseph, wuxuu BBC-da u sheegay in ay suuragal tahay in madaxweynihii 53 sano jirka ahaa loo bartilmaameedsaday arrimo la xiriiray la dagaallankiisii "kooxaha qaska ka wada dalka".

Dowladda Colombia waxay sheegtay in ugu yaraan lix ka mid ah kooxda la sheegay ay u muuqdaan rag militarigooda ka tirsanaa oo hadda howlgab ah.

Dalka Colombia wuxuu ballan qaaday in Haiti uu ka caawinayo dadaalka baaritaanka ee la xiriira dilka madaxweynaha.

Balse, Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxay sheegtay in aysan xaqiijin karin in Muwaadintooda lagu qabtay Haiti.

Yaa hadda masuul ka ah dalka Haiti?

Khaarijinta madaxweynaha waxay sababtay in la garan waayo qofka maamulaya Haiti.

Dastuurka dalkaas wuxuu sheegayaa in Qaadiga maxkamadda Sare uu qabanayo xilka, balse dhowaan ayuu u dhintay xanuunka COVID-19.

Arrintaa ka dib, isbedel la sameeyay waxaa lagu sheegay in Ra'iisul Wasaaraha uu hoggaaminayo. Muddadii afarta sano ahayd ee Moïse uu xilka hayay, wuxuu soo magacaabay lix ra'iisul wasaare.

Mr Henry weli looma dhaarinin xilka, balse wuxuu ku adkeystay in uu isaga yahay masuulka dalka hoggaaminaya.

Mr Joseph, oo ah Ra'iisul Wasaaraha Kumeelgaarka ah, wuxuu BBC u sheegay in uu "la yaabay" hadalka ka soo yeeray Mr Henry.

Qaramada Midoobey waxay sheegtay in Mr Joseph uu xilka siihayo illaa doorasho laga qabanayo, dhammaadka sannadkan.

Wuxuu sheegay in uusan u tartami doonin xilka madaxweynaha, haddana uusan qabaneynin xilkii madaxweynenimo.

"Halkan uma joogo in aan muddo ku sii sugnaado. Waxaan u baahannahay in aan doorasho qabano. Ma lihi qorshe shaqsiyadeed," ayuu yiri.

Sidee weerarka lagu ogaaday?

Seddaxda canug ee ay dhaleen labadii xaas ee hore, Jomarlie, Jovenel Jr iyo Joverlein, ayaa la sheegay in "meel amni ah lagu hayay", sida saraakiisha laga soo xigtay.

Xitaa ka hor intii aan la dilin madaxweyne Moïse, xaaladda Haiti ayaa lagu tilmaamay in ay ahayd mid aan degganeyn, waxaana jiray isu soo baxyo lagu dalbanayay in uu is casilo.