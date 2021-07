Bill & Melinda Gates: Lamaahii taajiriinta ahaa ee kala tagay maxaa xal u ah hay'addooda samafalka?

Hay'adda samafalka ee Gates Foundation ayaa soo bandhigtay qorshayaal lagu sii wadaayo hay'adda haddii ay timaado in ay wada shaqayn kari waayan lammaanaha aasaasay oo hadda is furay.

Heshiiska waxaa lagu sheegay in Melinda Gates ay sidoo kale seygeedii hore ka heli doonto wixii caawimaad ah oo lagu xoojinayo shaqadeeda samafalka ah.

Melinda Gates waxay sheegtay in ay "si weyn ugu faraxsantahay" waxa u qabsoomay hay'adda ay sida wada jirka u aasaaseen.

Heshiiska ayaa yimid ka dib markii su'aallo laga keenay mustaqbalka hay'adda ka dib markii ay lamaanaha ku dhawaaqeen in ay nolosha ku kala tagayaan, bishii May.

Melinda Gates waxay sii ahaan doontaa xubin ka mid ah hay'adda inta lagu jiro "muddada tijaabada". Barteeda Internet-ka waxaa Arbacadii lagu shaaciyey in hay'adda ay qori doonto wakiillo cusub oo kormeera shaqadooda.

Madaxa fulinta Mark Suzman, ayaa sheegay in dadka ku guuleysta lagu dhawaaqi doono bisha Janaayo ee sannadka soo socda.

Wuxuu intaas ku daray in wixii lacag ah ee ay hesho Melinda Gates, haddii ay is casisho in ay "gabi ahaanba ka duwanaan doonto dhaqaalihii ay horay ka heli jirtay hay'adda".