Cabdifitaax Cali Cumar: Ninka imaamka masaajidka soo noqday ee loo haysto in uu dhacay 60 gabdhood

Saacad ka hor

Wuxuu tilmaamay in arrimaha lagu soo eedeeyay qaar ka mid ah ay jiraan, kuwana ay "yihiin been abuur".

Tirada dumarka ee dhibbanaha u ah eedaysanaha, ee booliska ay diiwaan geliyeen, waxay gaarayaan in ka badan 60.

Mid ka mid ah oo ka hadashay maxkamadda horteeda ayaa sheegtay in ay xitaa dambiilaha "ka codsatay inuu dilo xilli ay ka sheekaynaysay dhibaatada uu mariyay ninkan."

Mid ka mid ah haweenka ninkan ku eedeeyay in uu ka dhacay telefoon.

"Wuxuu iga qaatay laba teleefon, booliska ayaan wacay waxaana toban daqiiqa ka dib la ii sheegay in ninka la qabtay," Ayey tiri mid ah dumarka sheegay inuu ninkan afduubtay uuna ka dhacay teleefoon.

Ninkan loo haysto dhaca telefoonnada waxaa lala soo qabtay nin kale oo ay isla socdeen oo la sheegay in ay dhaca isla fulinayeen.

Qaar ka mid ah dhibbanayaasha oo sidoo kale ku sugnaa Maxkamadda, ayaa codsaday in sharciga iyo cadaaladda la mariyo eedeysanaha.

Qareenkiisa wuxuu ku adkeysanayaan in Cabdifitaax uusan dhicin 65 telefoon, balse isaga uu qirtay 30.

Qareenka u doodayay eedeysanaha ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay in Cabdifitaax uusan dhicin tirada teleefoonnada lagu dacweeyay. Wuxuu Maxkamadda ka codsaday in xukunkiisa lagu salleeyo, keliya 30-ka telefoon ee uu qirtay in uu dhacay.