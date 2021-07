Maxamed Xuseen Rooble: Saddex arrimood oo ku saabsan booqashada Ra'iisul Wasaare Rooble ee Kismaayo

Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, maanta markii uu ka ambabaxayay magaalada Kismaayo waxa uu sheegay inuu socdaal ku mari doona guud ahaan magaalooyinka loo asteeyay in ay ka dhacaan doorashooyinka soo socda ee dalka.

Wuxuu sheegay in uu qiimeynayo diyaargarowga howlaha doorashada iyo ammaanka magaalooyinkaasi.

Ra'iisul Wasaare Rooble waxa uu sheegay in safarka uu ku tagay magaalada Kismaayo uu qeyb ka ahaa arrimaha doorashada Soomaaliya ee isagu "uu mas'uulka ka yahay."

Doorashada

Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu sheegay in safarkan u ku tegay Jubaland ay gogol xaar u tahay arrimaha doorashada.

Ra'iisul Wasaaraha oo maanta gaaray Garbaaharrey, wuxuu sheegay, intii Kismaayo uu ku sugnaa, in uu uga usii gudbi doono Baydhabo, Baraawe, Jowhar, Beledweyne, Dhuusamareeb, Galkacyo."

Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxa uu dhanka kale carabka ku adkeeyay in Madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), "uu mas'uul ka yahay doorashooyinka ka dhici doona magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaarrey," isagana uu kala xisaabtami doono, maadaama mas'uuliyadda doorashada ay isaga saaran tahay.

"Marka madaxweyne waxaan kaa rabaa shacabka soomaaliyeed iyo shacabka Jubaland u sheegaya InshaaAllah in Ilaahey uu kula garabgalo doorashooyinkaas ka dhacaya Kismaayo iyo Garbaaharrey oo mas'uuliyadeedu adiga toos kuu hoos imaaneyso, aniga ay tahay in aan dusha kala socdo".

Waxyaaabaha u sameeyay intii uu Kismaayo joogay

Wuxuu sheegay in sababta uu halkan u tagay ay aheyd in uu dhageysto cabaqadaha heysta ciidamada iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimahaas.

"Sababah aan u imid Kismaayo waxaa ka mid ah in aan idiin arko, indhaheyga aan ku arko xaaladda aad ku nooshihiin, duruufta aad ku nooshihiin, in aan dhageysto cabashadiina, in aan dhageysto tabashadiina", ayuu yiri.