Sidee ayay u dhacday dhacdadii naxdinta leheyd ee ka dhacday Galmudug?

Saacad ka hor

Wararka aanu ka heleyno deegaanka Saax -Qurun ee Gobolka Mudug ayaa sheegaya in rag hubeysan oo aan heybtooda la aqoon ay saqdii dhexe ee xalay halkaasi ku dileen dad isku qoys ahaa.

Weerarkaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu dilay sadex qof oo isku qoys ahaa, kuwaas oo dhamaantood ku sugnaa hoygooda markii la soo weerarayay, waxaana loo maleynayaa in dilkaan uu salka ku hayo aano qabiil.

Liibaan Cabdullahi Warsame oo ay ehel yihiin dadkaasi la dilay, oo BBC u waramay isaga oo ku sugan isbitaal ku yaalla magaalada Gaalkacyo oo ah halka lagu dabiibayo haweeney u dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi, ayaa sheegay in dhacdadani ay ahayd mid aad uga argagxeen.

Mr Liibaan ayaa intaa ku daray in qoyskooda oo horey qeyb ka mid ah ay agoon ahaayeen ay imikana geeridan naxdinta leh ku timid.

Libaan ayaa intaa ku daray in dhacdadani ay dhacday xalay markii ay saacadu ahayd 12 saqda dhexe.

Waxaa uu sidoo kale sheegay in dadka falka dilka ah geystay ay labo qeybood ahaayeen islamarkana dadka la laayay siyaabo kala duwan loo dilay.

"Dadka sida noola sheegay labo qeybood ayay ahaayeen adeerka wayn rag aan tiradooda la aqoon ayaa dilay dadka caruurta nimanka dilay -na oo reerka xabadeeyay sida hooyada reerka noogu sheegtay in saddex ilaa afar meelahaasi ahaayeen," ayuu intaa ku daray.

Liibaan Cabdullahi Warsame oo ka mid ah ehelada dadka la laayay ayaa sidoo kale sheegay in ninka adeerka u ah caruurta la laayay isaga lagu dhex dilay geel uu la joogay.

Liibaan Cabdullahi Warsame oo aan waydiinay sabab ay la tahay in qoyskan loo bartilmaameedsaday ayaa sheegay in ay u maleynayaan in ay tahay "aano qabiil"