Jovenel Moise: Sirta laga helay calooshood u shaqeystayaashii dilay madaxweynaha Haiti

13 Daqiiqadood ka hor

Koox ka soo kala jeedda Colombia, iyo Haiti oo heysta dhalashada Mareykanka oo looga shakisan yahay inay dileen madaxweynihii dalka Haiti, Jovenel Moise, ayaa baarayaasha u sheegay in qorshahooda uu ahaa inay soo xiraan madaxweynaha, balse qorshuhu uusan ahayn in ay dilaan.

Moise ayaa arroortii Arbacadii lagu dhex dilay gurigiisa oo ku yaalla magaalada Port-au-Prince, waxaana dilka fuliyay koox uu maamulka Haiti ku sheegay in ay yihiin calooshood u shaqeystayaal ajaaniib ah.

Weli lama oga cidda soo abaabushay dilka madaxweynaha, iyadoo dalkaasi uu codsaday in taageero caalami ah la siiyo.

Xukuumadda Washington ayaa diidday codsiga Haiti ee ah in ciidamo loo diro, inkastoo sarkaal sare oo Mareykan ah uu sheegay in Mareykanka uu koox farsamo u dirayo dalkaasi si loo qiimeeyo xaaladda.

Warbaahinnada qaar ayaa la hadlay eedeysanayaasha, waxayna sheegeen in qorshahoodu ahaa inay soo xiraan Moise oo ay u qaadaan xarunta madaxtooyada.

Labada u dhalatay Haiti ayaa sheegay in ay turjumaanno u ahaayeen kooxda Colombia u dhalatay ee wadatay ruqsadii lagu soo xiri lahaa madaxweynaha.

Warkan ayaa yimid iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in qaar ka mid ah kooxda Colombia u dhalatay ay sheegeen in ay Haiti u yimaadeen si ay u noqdaan shaqaale dhanka ammaanka ah, ayna caawiyaan madaxweynihii la dilay, Moise qudhiisa.

Waxay intaas ku dareen in shirkad ku taalla magaalada Miami ee dalka Mareykanka ay shaqo ka siisay Haiti.

Sawirro laga soo qaaday baaritaanka lagu sameeyay meydka madaxweynaha oo leysla dhex marayay baraha bulshada ayaa muujinaya in jirkiisa lagu asqeeyay rasaas iyo in lafihiisa ay jajabeen. Lamase xaqiijin karo sax ahaanshaha sawirradaas.

Qaabkee loo khaarijiyay madaxweynaha Haiti?

Wuxuu sheegay in rag hubeysan oo aanan heybtooda la aqoon ay weerar kusoo qaadeen guriga madaxweynaha abbaaree koowdii habeennimo waqtiga dalkaas.

Kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in la qaaday tallaabo kasta oo lagu badbaadinayo dalka, wuxuuna haatan la wareegay awoodda dalkan ku yaalla Caribbean-ka isaga oo shacabka ugu baaqay in xasillooni ay muujiyaan.

Qaabkee loo dilay

Wararka qaar ayaa sheegaya in raggu ay ku lebsinaayen dhar madow iyagoo iska dhigayay inay yihiin ciidammada gaarka ah ee la dagaalanka muqaaradka ee Mareykanka. Ilaa iyo hadda ma jiraan warar rasmi ah oo arrintaa xaqiijiyay.

Intii uu xilka hayay wuxuu wajahay eedeymo ku aadan musuq maasuq, waxaana dalka ka dhacay mowjado dibadbaxyo oo looga soo horjeeday xukuumaddiisa kuwaas oo looga codsanayay in uu iscasilo.

Mucaaradka Haiti waxay ku andacoodeen in muddo xileedka madaxweynaha la dilay uu ku ekaa 7-dii bishii February ee sanadkan.

Wuxuu madaxweynaha la dilay ku dooday in sanad ay uga dhiman tahay muddo xileedkiisa.

Bishii February markii mucaaradka ay ku cadaadiyeen in uu iscasilo, madaxweynaha la dilay wuxuu xilligg=aas sheegay in la fashiliyay isku day lagu doonayay in dowladda lagu afgembiyo.