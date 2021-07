Badqabka Qalabka: Sidee ku ogaan kartaa in telefoonkaaga la jabsaday?

47 Daqiiqadood ka hor

Telefoonkaagu dabka ma uga dhamaadaa si degdeg ah? Xirmooyinka internet-kaaga se si dhaqsaha ma u dhamaadaan? Astaamaha noocaas ah ee telefoonnada ayaa muujinaya in lagula wadaago oo ay galaangal u leeyihiin burcadda tiknoolajiyadda.

Qaabka ay burcadda u jabsadaan telefoonnada ayaa maalinba heer jooga, waxaana mararka qaar adag in la fahmo.

"Waxaa dhici karta in uu badan yahay isticmaalkaaga internet-ka, balse haddii uusan badneyn oo ay data-da si degdeg ah kaaga dhamaato, waxaad u baahan tahay in aad hubiso ammaanka telefoonkaaga," ayay sheegtay shirkadda Norton ee ammaanka qalabka tiknoolajiyadda.

Norton ayaa sidoo kale sheegtay in haddii batariga telefoonka uu si aan caadi ahayn dabka uga dhaco, ay taasi muujinayso in la jabsaday telefoonkaaga.

Kaspersky oo ah shirkad kale oo ka shaqeysa sugidda ammaanka kombiyuutarrada ayaa sheegtay in batariga telefoonka uu si weyn u shaqeyyo, maadaama kuwa wax jabsada ay adeegsadaan apps kala duwan oo u baahan dad badan.

Labadan shirkadood ayaa ku doodaya in loo baahan yahay in qofka uu si dhaw uga warqabo telefoonkiisa oo uu hubiyo in aysan jirin apps uusan la soo degin oo telefoonka ugu jira ama farriimo uusan dirin oo meesha ka muuqda.