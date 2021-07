Haddii aan cunno raashiinka Japan maka heleynaa cumri-dherir?

16 Daqiiqadood ka hor

What's the secret of Japanese food?

Tan iyo xilligaas, baaritaanno dhowr ah ayaa lagu tijaabiyay in arrintan lala xiriirin karo cuntada iyo in kale. Haddii ay taasi jirtana, waa kuwee noocyada cuntada ee ay tahay in aan annagana liiska ku darsanno?