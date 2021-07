Qurxinta wejiga: Dadka Shiinaha oo wayneysanaya indhaha

Dadka ku nool magaalada Guangzhou waxay isticmaalaan adeeg lagu magacaabo Gengmei si ay u helaan dhakhtarka ugu wanaagsan, marka ay timaaddo qalliinka is qurxinta, gaar ahaan indhaha in ay waynaystaan.

Sidoo kale waxaa jiro adeeg kale oo ay dadka kala socdaan qalliinka is qurxinta wajiga, oo lagu magacaabo So-Young oo ay adeegsadaan in ka badan 8.4 malyan oo qof.

In si weyn loo adeegsado barahan waxay horseeday in dad badan ay beddalaan fikirkii ay ka heysteen qalliinka la isku qurxinayo.

Waxaa loo baahan yahay tallaabooyiin xaddidaya arrintan

Sida laga soo xigtay warbixin uu qoray wargeyska Global Times, dalka Shiinaha waxaa sannadki 2019-kii ka howlgalayay in ka badan 60,000 oo xarumood oo fuliya qalliinka is qurxinta.

Dadka qaar ee baraha bulshada isticmaala ayaa codsaday in la meel mariyo tallaabooyin lagu xaddidayo xarumaha faraha badan ee fuliya qalliinada is qurxinta ah.

Maxaa halistan loo wajahaya?

Dr Brenda Alegre, oo ah baare ka tirsan jaamacadda Hong Kong, waxay sheegtay in 'waxyaabaha qofka u horseedayo in uu qalliin isku sameeyo si uu isu qurxiyo, in aysan ahayn arrin jaceyl dartii ah balse ay tahay mid ay ku qasbayaan goobaha shaqada'.

"Shiinaha, dadka shaqo doonka ah waxaa laga doonayo in sawirradooda ay u diraan goobaha ay shaqada ka codsanayaan, qaar ka mid ah goobahaas waxay dumarka shaqo doonka ah ka doonayaan in ay leeyihiin muuqaal wanaagsan oo soo jiidasho leh."

Lu Yufan, oo ah haweeney sawir qaade ah oo fadhigeedu yahay magaalada Beijing oo ka shaqeyneyso sidii ay u soo saari laheyd buug ku saabsan qalliinka is qurxinta ah, ayaa BBC u sheegtay in ay booqatay ilaa 30 xarumood oo qalliinkan lagu sameeyo, isla markaana dadka ku howlan arrintaas ay u sheegeen in wajigeeda uu u baahan yahay in wax laga baddalo.