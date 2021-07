Sheekh Xasan Yimar: Nin Muslim ah oo dib u dhis ku sameeyay Kaniisad Itoobiya ku taalla oo duntay xilligii Axmed Gurey

Balse in mudda ah wuxuu ku howlanaa siduu u badbadin lahaa kaniisad ku taallo buur dusheeda, iyada oo da'diisu ay ka hor istaagin buur inuu fuulo, si uu kaniisadda halka ay ku taallo uu u gaaro.

Inta badanna gobolka Wallo ee dalka Itoobiya, marka la soo hadal qaado gobolkaas, qof kasta oo garanaya waxa ugu horreeya ee maskaxdiisa ku soo dhaceyso waa in si ixtiraam iyo jaceyl ku dheehan tahay ay u wada nool yihiin dadyowga diimo kala duwan aaminsan ee halkaas ku nool.

Haddii aad aragto qof ku nool gobolka Wallo oo nabi ammaan (xadra) dhageysanayo, way adag tahay in aad diintiisa horay ka garato, maadaamaa shacabka gobolladaasi deggan ay xadrooyiinka nabi amaanka ah dhageystaan diintey doonaanba ha haystaane, iyaga oo arrintaa u sameynaya in qofba qofka kale diintiisa si uu u ixtiraamo.