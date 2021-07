LinkedIn: "Waxaan si kaftan ah u jabsaday xogta 700 oo milyan oo qof"

Balse dadka badankood waxay aaminsan yihiin in waxkasta oo xog ah aad boggaada soo dhigto in ay yihiin kuwa u furan qof kasta, ayna cid walba heli karto.

Dhacdadan iyo kuwa kale ee la mid ah ee la xiriira jabsashada xogaha baraha bulshada waxaa kadhalatay cabsi laga qabo xogaha aan baraha bulshada kula wadaagno in aysan ahayn kuwa ilaashan ama ammaan ah.

Macamiisha faraxsan

Balse cidda sheegtay iney xogtaasi hayso, macamiisha uu ka iibinayo iyo waxa ay ka yeelayaan xogtan ay iibsanayaan ma sheegin, waxaase loo badinayaa dadka xogta iibsanaya in ay xogahaas u adeegsanayaan xog jabsasho kale oo dheeraad ah iyo kala shaadheynta dadka.

Waxay sidoo kale amniga Internet-ka iyo xorriyadda xogtaba ay keentay in laga walwalo xog jabsashada dunida ku soo badaneyso ee aan weli xal buuxa loo helin.

Waxa keli ah ee noolashiisa caadiga ah laga ogaanayo waxay tahay in mararka qaar uu kuu sheegayo inuu taleefan ku hadli karin maadaamaa ay xaaskiisa jiifto, isaguna maalin ayey u tahay oo wuxuu caadeystay ama 'hiwaayad' u noqotay xogaha inuu jabsado.

'Shaqo aad u adag'

Tom wuxuu ii shegay in xogta uu ka jabsaday keydka LinkedIn uu u adeegsaday farsmo la mid ah tii uu u adeegsaday xogti uu ka jabsaday Facebook.

'Ma ahan Jabin'

LinkedIn waxay sheegtay caddeymaheeda inay muujinayaan in Tom Liner uu jabsashada xogtooda uusan u adeegsanin API, balse loo adeegsaday xogaha laga helay LinkedIn iyo ilaha kale ee xogta laga helo.

Sida oo kale Facebook xog la sheegay in laga jabsaday bisha April waxay sheegtay in aysan ahayn mid cusub oo ay tahay jabsasho hore oo dib loo shaaciyey.

'Xogo faahfaahsan oo la xaday'

"Dadka badankood waxaa layaab ku noqon doonta in ay jiraan macluumaad badan oo ay hayaan adeegyadan kobcinta API," ayuu yiri.

Tom Liner wuxuu sheegay inuu ogyahay in keydkiisa macluumaadka ay u badan tahay in loo adeegsado weerarro xun.

Wuxuu yidhi "way dhibaysaa balse ma sheegi karo sababta uu wali u sii wado hawlgallada xog jabsashada."

Waxa kale oo uu sheegay in ay qiimo leedahay tiro aad u badan oo email-lada kuwooda shaqeynaya oo ku jira keydka macluumaadka oo loo isticmaali karo in lagu diro ololeyaal fara badan oo been abuur ah.