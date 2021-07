Mareykanka iyo Maxamed Bin Salmaan: Muxuu u debciyey mawqifkii adkaa ee Dhaxal-sugaha Sacuudiga?

Saacad ka hor

Xaqiiq Ma dhaafaan ah

Wuxuu markii hore ganafka ku dhuftay wararkii tibaaxayey in Khaashoqji lagu dhex dilay qunsuliyadda oo uu ku ilmaamay "been aan sal iyo baar toona lahayn".

Laakiin laanta sirdoonka Maraykanka ee CIA ayaa iyadu arrinta ku gabogabaysay "in kalsooni sare ay ku qabto" in hawlgalkaa aan la fuliyeen hadii aanu Maxamed Bin Salmaan laftiisu ogayn.

Hadana Sucuuduga waxa ay u arkaan in dawlado badan oo reer gabeed ahi uu yahay dal xulafo la ah oo muhiim u ah oo ka hor tagi kara is ballaadhinta Iran, dal xidhiidh ganacsi lala leeyahay, iyo macmiil lacag fiican ku iibsada hubka iyo sidoo kale dal xasiliya suuqa saliida. Waana halka siyaasaddu arrimaha ka soo xusho.

'Wakhtigaa caddayn doona'

Qodobo badan ayaa laga wadahadli doonaa oo uu ka mid yahay dagaalka Yemen oo Sucuudigu doonayo in uu ka soo baxo, umana muudqo in uu ka adkaday Xuutiyiinta ay Iraan taageerto ee sida sharci darrada ah awooda ku qabsaday sannadkii 2014.

Sidoo kale, waxa la sheegyaa in Afghanistan ku jirto, halkaas oo ciidamada Maraykanka haatan ka soo wada baxeen oo ay ka jirto cabsi ah in mustaqbalka ay Taliba qabsato oo Al-Qaacidana dib isugu abaabusho sdiii ay waayo ahaan jirtay.

Diblomaasiyiin u dhun daloola Sucuudiga ayaa qiray in mararka qaarkood dalkaasi yahay dal ay adag tahay in lala xaajoodaa.

"Wakhtigaa cadayn doona in reer galbeedku si buuxda ula shaqayn doonaan iyo in kale. Laakiin arrimuhu way is bedelayaan markaad eegto waxaana dhici karta in wakhti ka dib la arki doono isaga oo booqasho ku tagaya caasimadaha reer galbeedka".