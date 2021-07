Macallinka la sumeeyay: Nin la sheegay in ay xaaskiisa ay sumeysay oo Beledweyne lagu aasay

14 Daqiiqadood ka hor

Waxaa magaalada Beledweyne lagu aasay nin macallim ahaa oo la sheegay in ay sumeysay xaaskiisa.

Wararka ka imaanaya magaalada waxay sheegayaan in ninkaas oo dhowaan guursaday xaas labaad. Booliska magaalada ayaana soo xiray haweeneyda looga shakisan yahay in ay sumeyntaas ka dambeysay.

Wuxuu sheegay in Macallin Cumar Maxamuud Xalane, oo 45 sano jir ahaa, in sun loogu daray caano. Waxaa laga shakisan yahay in xaaska bahwaynta ah ay arrintas ka dambeysay.