Biyo-xireenka Itoobiya: Ma jiraa "door" Israa'iil uga bannaan xiisadda biyo-xireenka ee Masar iyo Itoobiya?

20 Daqiiqadood ka hor

Saxafiga Mustafa Bakri ayaa sheegay in xiisadda biyo-xidheenka ay tahay siyaasad looga gol leeyahay in biyaha webiga Niil la gaadhsiiyo dawladda Israa'iil.

Sidoo kale xildhibaan Diyaa Addiin Daauud ayaa tilmaamay in Israa'iil u adeesanayso Itoobiya in ay culays ku saarto Masar si ay u gaadho "Israa'iisha weyn ee Niil iyo Furaat inta u dhaxaysa".

Musfata Al-Fiqi, oo ah diblomaasiga hore ee Masar ahna madaxa maktabada Al-iskandariya, ayaa sheegay in "Israa'iil saamayn ku leedahay arrinta biyo-xidheenka maadaama ay ku riyoonayso in ay ka mid noqoto dawladaha uu gaadho webiga Niil", tan iyo waagii madaxweynihii geeriyooday Maxamed Anwar Saadaat.

Tiro qoraayaal ah ayaa taageeray hadalladaa tilmaamaya in Itoobiya ka shaqaynayo in ay fuliso yoolka Israa'iil si ay "Qaahira gondaha dhulka ugu dhigto", halka kuwo kalena ay dhaleeceeyeen soo jeedinta ah in Masar ay Israa'iil ka doonto in ay dhexdhexaadin ka gasho xiisada biyo-xidheenka.