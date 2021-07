Colaadda Tigray: Madaxweyne Cagjar oo difaacay go'aanka uu ciidanka ugu diray dagaalka.

Saacad ka hor

Madaxwaynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) ayaa waxaa uu sharraxaad ka bixiyay ciidamo ay dowladiisa u dirtay in ay ka qeyb qaataan dagaalka gobolka Tigray.

Mustafe oo wareysi gaar ah siiyay BBC ayaa sheegay in go'aankooda uu ka dambeeyay kadib codsi uga yimid dowladda dhexe oo ku aadanaa in dowlad deegaannada dalka ay ka qeyb qaataan dagaalka looga soo horjeedo jabhadda TPLF.

Waxaa uu intaa ku daray in qorshaha TPLF uu yahay inay "dumiyaan" dowladda dhexe.

"Tagitaankooda waxay la xiriirtaa baaq ka yimid dowladda dhexe gaar ahaan rai'sul wasaaraha ee ahaa in laga qeyb qaato difaaca guud ee looga hortagayo kooxda argagixisada ee TPLF oo qorshaheedu yahay inay dumiso nidaamka hadda jira," ayuu yiri Madaxweyne Mustafe.

Waxaa uu intaa ku daray in ka hor inta aysan ciidamada dirin ay kala tashadeen dhinacyada ay khuseyso.

Madaxwayne Mustafe ayaa dhanka kale sheegay in dadka ka soo horjeeda in ciidamada deegaanka lo diro dagaalka Tigray ay yihiin kuwa taageera TPLF iyo dad iyagu wadaniyiin ah oo qaarkood aaminsan in aan Itoobiya qeyb laga noqon.