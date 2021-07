Pakistan: "Ninkii iga dilay ninkeyga ayaan guursaday si aan uga aargoosto"

32 Daqiiqadood ka hor

Sharraxaadda booliska

Wilayat Khan, oo ka tirsan dambi baadheyaasha saldhigga booliska degmada Bajaur, ayaa BBC-da u sheegay in kiiskan uu ahaa mid aad u adag balse uu markii dambe ku guulaystay.

Ninka qabi jiray haweeneyda eedeysanaha ah, oo magaciisa lagu sheegay Shah Zameen, wuxuu dhintay saddex sano ka hor, laakiin ma cadda waxa sababay geeridiisa - in la dlay ama inuu si dabiici ah u dhintay toona.

Laakiin xaaskiisa waxay sheegtay inay heshay xog ay siiyeen shakhsiyaad oo ku saabsan in ninkeeda lagu dilay cirbad sumaysan, falkaasna uu ka dambeeyay Gulista oo saaxiib dhow la ahaan jiray ninkeeda.

Hase yeeshee ma jirin wax war ah oo booliska looga sheegay geerida ninkaas. Saraakiisha booliska ayaa sheegay in uusan jirin saldhig xilligaas la geeyay macluumaad la xiriira in ninka dhimashadiisa uu qof kale ka dambeeyay, taasoo horseedi lahayd in la baaro ciddii dishay Shah Zameen.