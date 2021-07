Rabshadaha Koonfur Afrika : Yase ka dambeya Rabshadaha iyo bililiqada?

20 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, AFP via Getty Images

Dadka qaarkood ayaa qaba in dhacdooyinka usbuucii la soo dhaafay ay ahayeen "xilliyadii ugu madoobaa" ee dimuqraadiyadda Koonfur Afrika.

Arrintan ayaa waxay ka dambeysay caro ka dhalatay kadibmarkii la xiray madaxweynihi hore Jacob Zuma? Dadka wax falanqeya ayaa sheegaya in arrintan ay ka dambeysay koox daahson oo ka laxawsaday xiritaanka madaxweynaha kuwaas oo Zuma saaxib la ah.

Sidookale waxaa isbedelay qaabka ya dowladda u hadasho. Maalmihi ugu horeeyay ee rabshaduhu ay socdeen dowladda waa ay amusnayd iyadoo markii dambe sheegtay in waxa socdo ay yihiin cunaqabatyn dhaqaale ama dagaal ka dhan ah dhaqaalah dalkaasi. Dadka siyaasada darsa ayaa falanqeyntooda meel sare gaarsiyay oo waxay sheegen in rabshadahan ay wataan astaamaha ''afgembi'' ama ''kacaan''.

Madaxweyne Cyril Ramaphosa wuxuu sheegay in rabshadaha ay ahaayeen kuwo horay loo sii qorsheeyay, laakiin ma uusan sheegin cidda uu ku tuhmayo inay ka dambeyso.

Waxaa uu soo xigtay iloo wareedyo sarsare eek a tirsan xisbiga talada dalkaasi haya ee ANC iyo hay'adaha sirdoonka dalkaasi, Haffajee waxaa uu cabiray qorshaha rabshadaha sida in lagubo gawaarida xamuulka ee gobolka KwaZulu-Natal iyo in la xiro wadooyinka muhiimka ee aadayo magaala xeebedka Durban iyo xaruu nta halbowlaha u ah dhaqaalaha dalka Koonfur Afrika ee,Gauteng. Tallaabadan ayaa lagu doonayay in waxyeelo loo geeystayo dhaqaalaha kala daadssan ee dalkaasi iyo Dowladda Madaxweyne Ramaphosa.