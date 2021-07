Waa kuwee Madaxwaynayaasha la sheegay in taleefoonadooda la jabsaday?

Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka mid noqday dhowr hoggaamiye oo caalamka ah oo la rumeysan yahay in la taleefoonadooda la bartilmaameedsaday oo la isku dayay in la jabsado iyadoo la adeegsanayo barnaamij wax lagu basaaso, sida ay ku warramayso warbaahinta.

Waxaa jirta warbixin cusub oo lasoo dusiyey, taasoo bidhaamineysa in la basaasay uggu yaraan 50,000 oo qof oo caana, kuwaasoo ku kala nool dunida dacaladeeda.

Shirkadan lagu magacaabo NSO ayaa beenisay wararka sheegaya in barnaamijkeeda loo adeegsaday si qaldan.

Waxay shirkadu sheegtay in barnaamijkan ay dowladaha badan ka iibisay uu yahay mid loogu talagalay in lagu dabagalo dambiilayaasha iyo kooxaha argagixisa

Warbixinnada ayaa qeyb ka ahayd qoraalo is xig-xigay oo muujinayay in Software-ka oo loo yaqaan Pegasus lagu bartilmaameedsaday kumanaan qof oo caan ah.

Wargeyska Le Monde ee ka soo baxa Faransiiska ayaa ku warramay in sirdoonka Marooko ay ogaadeen taleefoonka uu Mr Macron isticmaalayay tan iyo 2017-kii.

In aad ku jirtid liiska micnaheedu maahan in softiweerka la adeegsaday laakiin waxay ka dhigan tahay in qofku ahaa bartilmaameed suuragal ah.