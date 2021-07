Sacdiyo Axmed Rashiid: "Waxaan dadka uga sheekeeyaa sababta laba jeer la ii furay"

"Waxaan guursaday aniga oo iskuul dhigta. Ma doonayo in aan iraahdo waxaa la igu qasbay in aan guursado xilli hore, laakiin yaraanteydii ayaa waxaa igu dhacay jaceyl , waxaan la kulmay wiil dhalinyaro ahaa oo aad isu jecleyn," ayay tiri Sacdiyo.

Guurkeedii koowaad

"Ma aanan lahayn rabitaan xooggan oo ah in ninkeyga uu meel kale iga aado. Laakiin ninkayga ayaa ku adkeystay inuu aado si uu u raadsado fursado aan ku horumarino bulshadeena. Mustaqbalka ma aanan ogeyn in xiriirkeena uu xumaanayo, maxaa yeelay isku meel ma aan joogin," ayay tiri Sacdiyo.

Sacdiyo ayaa xustay in xiriirkooda uu billaabay inuu sii xumaado sanadkaas markii ay u safartay dibedda, sida keliya ee lagu sii wadi karana uu noqday in baraha bulshada lagu wada xiriiro.

Sanadkii 2013 waxaa cadaatay in guurkooda uu sii daciifayo ayna adag tahay in la sii wado.

Sacdiyo ayaa sheegtay in ninkeeda iyo iyaduba ay isku afgarteen in la joogo waqtigii qofwalba noloshiisa dib u billaabi lahaa.

"Wax fudud ma ahayn in la aqbalo furriinka, maxaa yeelay markii aan ka soo tagay gurigeyga oo dibadda oo qurbaha soo aadayay si aan nolol uga raadsado waxaan horeyba ugu wargaliyay ninkayga in aan ka caga-jiidayo furiin," ayay tiri Saciida.

Guurkii labaad

Sacdiyo ayaa sheegtay in sanadkii koobaad uu xaaladda guurkeeda soo hagaagay, ayna ku hamiday in qoyskan uu sidii kii hore ku burburin.

Balse waxa ay tilmaantay in wax kasta ay isbedaleen markii ay laba canug u dhashay ninka cusub, isla markaana ay dareentay in uusan fahmin baahiyaheeda gaarka ah, isla markaana ay waxyaabo badan isku qabteen.

Waxa ay sheegtay in seygeeda labaad uu markii dambe ku dhiirraday in uu u gacan qaado, isla markaana kula kaco hadallo maskax ahaan wax u dhimaya.

Arrintaas ayaa ku kaliftay in xitaa ay ku fekerto in ay is-disho si ay u dhaafto dunida mashaakilka badan. Dhibaatada lagu hayay ayaa gaartay in seygeeda uu ugu hanjabo in toori uu qudha uga jari doono.