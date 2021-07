Thomas Barrack: Waa kuma saaxiibka Trump ee loo haysto inuu u shaqeynayay Imaaraadka?

Hantiile Thomas Barrack oo ay muddo dheer saaxiibbo ahaayeen madaxweynihii hore ee Maraykanka, Donald Trump, ayaa lagu xiray Los Angeles, isagoo loo haysto in uu u shaqeynayay dowlad shisheeye.

Afhayeen u hadlay ninkan maalqabeenka ah ayaa sheegay in Barrack uusan qiran doonin dacwadaha loo haysto.

Waxaa Barrack si gaar ah loogu haystaa inuu maleegay qorshayaal loogu shaqeynayo dal shisheeye, uu hareer maray cadaallada, isla markaana marar badan been u sheegay hay'adda FBI oo waraysi la yeelatay sanadkii 2019.

Siihayaha kuxigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka, Mark Lesko, ayaa sheegay in dacwadaha loo haysto Thomas Barrack ay ka dhigan yihiin "inuu khiyaanay" mas'uuliyiinta Maraykanka oo uu kamid yahay Trump.

Saddexda nin ayaa loo haystaa in ay danaha Imaaraadka ka fuliyeen gudaha Maraykanka, iyagoo saameyn ku yeeshay mas'uuliyiinta xukuumaddii Trump iyo weliba warbaahinta gudaha.

Barrack ayaa lagu eedeeyay in bishii May 2016 khudbad uu Trump ka jeedin lahaa ololihiisa uu ku daray qodob uu ku ammaanayo Imaaraadka, iyo in nuqul kamid ah khudbadda aan la jeedin loo diray xukuumadda Abu Dhabi iyadoo la sii mariyay Alshahhi.