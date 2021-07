Dameer Sarqaansan: Maxaa daroogada loo siiyaa dameeraha Soomaaliya?

53 Daqiiqadood ka hor

Subax walba inta uusan shaqada aadin, wuxuu siiyaa dameerka xanuun baabi'iye awood badan oo loo yaqaanno Tramadol. Dhawr xabo oo kaniinkaa ah ayuu ugu daray galleey uu siinayay, ka dibna dameerka ayaa billaabay in uu isku raamsado raashinka iyo daroogada.

Sababta uu dameerka u siiyo daroogada, waa in uu waqti badan ku shaqaysto, culays badan ku qaado, waddooyinka bacaadka ahna si fudud ku maro.

Wuxuu noo sheegay in wax soosaarku laba jibaarmo marka uu dameerka siiyo Tramadol ka.

Daroogada oo gaartay deegaanada miyiga ah

Siciid Ibraahim oo ah dullaal muddo dheer ka shaqaynayay suuqa ayaa wuxuu noo sheegay in waxyaabihii ugu layaabka badnaa ee uu la kulmay ay ka mid tahay, dameero daroogeysan oo suuqa loogu keenay.

Maadaama ay biyoolayaashu door bidaan dameeraha la qabsaday daroogada, Siciid way u dhib yartahay in uu sooco dameeraha la siiyo Tramadol ka .

Dameeruhu way u dhintaan Tramadol-ka

Dhaqaatiirtu waxay sheegeen in xanuun baabi'iyahaan aan loogu talogalin dameeraha, dhaawac culusna u geysto xubnaha jirkooda, muddo ka dibna ay ku adkaato in uu shaqeeyo.

"Dameerkii inta wax tiro badan la siiyay carrabka xataa uu soo dhacay, oo ay noqotay in aan muddo la tacaalno. Dadkii ilaa hadda dawlad kontorooleysa malahan, Quality Control ayaan jirin. Sababta waxaa waaye, qofkaan waxa uu dameerkiisa siinaayo cid og malahan"

Dadka shacabka ah ee macmiilka u ah biyoolayaasha inta badan ma oga in la daroogeeyo dameeraha. Dhawr qof oo aan waydiinay sida ay u arkaan dameeraha daroogeysan ee biyaha loogu keeno, waxay noo sheegeen in aysan wanaagsaneyn in bahaahinka lagu xadgudbo.