Bollywood Salman Khan: Xaas iyo ilmo qarsoon miyaa Salman Khan u jooga Dubai?

39 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, HINDUSTAN TIMES / AFP

Jilaaga weyn ee Aflaanta Bollywood Salman Khan, ayaa beeniyay wararka sheegayay in xaas iyo gabadh 17 sano jir ah ay u joogan dalka Isutagga Imaaraatka carabta.

Warar lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu sheegay in jilaaga uu qarinayo haweenay lagu magacaabo Noor iyo gabadh 17 sano jir, kuwaas oo la sheegay in ay ku nool yihiin magaalada Dubai.

Jilaaga ayaa su'aalaha la xiriira arrinta qoyska lagu weydiiyay barnaamijka Pinch 2 ee uu daadiyaha ka yahay walaalkiis Arbaaz Khan.

Salman Khan ayaa lagu casuumay barnaamijkaas si uga jawaabo fariimo ay dadweynaha u soo mariyeen dhanka baraha bulshada.

Mid ka mid ah fariimaha lala wadaagay jilaaga ayaa loo dhigay sidaan: Halkee ayaad ku dhuumanaysaa, fulayahow?, Hindiya oo dhan wey ogtahay in aad Dubai la joogto xaaskaaga iyo gabadhaada 17 sano jirka ah. Ilaa intee ayaad qorshaynaysaa in aad been noo sheegtid?

Isla markii uu Salman maqlay su'aashas waxa uu yiri: "Dadkan waxaan filayaa inay si fiican u ogyihiin. Waxaan oo dhan waa been. Ma garanayo cida ay ka hadlayaan iyo meelaha lagu soo qoraybo."

"Walaal aniga xaas ah ma lihi. Waxaan ku nool Hindiya dhismaha Galaxy, tan iyo markaan sagaal sano jir ahaa. Uma jawaabayo qofkan, Hindiya oo dhan wey ogtahay meesha aan ku noolahay."

Maxay tahay sababta uu u guursan la'yahay jilaaga caanka ah ee Salman Khan?

Xigashada Sawirka, Salman Khan

Waxaa dad badan oo daawada aflaanta Hindiga aan ka qarsooneyn in jilaaga caanka ah ee Salman Khan uusan guursanin waligiis.

Salman Khan oo ay da'diisu tahay 53 sano, loogana bartay aflaanta Hindiga ee jaceylka iyo dagaalka ku saleysan ayaa su'aasha ugu badan ee la weydiiyay noolashiisa waxaa la sheegay inay ahayd sababta uu u guursan waayay, waxana marar badan su'aashaas weydiiyay warbaahinta dalka Hindiya oo in muddo ah doonayay inay ogaadaan waxa jilaagan ku kalifay in uusan ku dhiiranin in uu guursado.

Salman Khan oo dhowr jeer la weydiiyay sababta uu u guursan la'yahay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay, isagoona horay u sheegay in sababta uu u guursan la'yahay ay tahay dhaqaalaha guurka ku baxa oo ka badan intii ay ku guursan jireen dadkii hore.

Hase ahaatee, jawaabtaas ayey dad badan ay u arkeen in Salman uu isaga jeedinayo indaha shacabka iyo taageerayaashiisa, maadaama jilaaga uu kamid yahay jillayaasha ugu hantida badan dalkaas, ayna jirin sabab ku kalifi karta in dhaqaale la'aan uu u guursan waayo.

Bale warbaahinta dalka Hindiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay hadal hayay xog hoose oo ay ka heleen qoyska Salman khan.

Xigashada Sawirka, Salman Khan

Inkastoo BBC-da aysna xaqiijin karin xogtaas ayaa haddana qaar kamid ah warbaahinta dalka Hindiya oo soo xiganaya qof kamid ah qoyska Salman waxay kusoo warrameen in Khan uusan dooneyn in uu qoyskiisa ka fogaado.

"Salman waxaa aad loogu yaqaanaa qadarinta uu u hayo qoyskiisa, dhowr jeer oo hore oo uu isku dayay in uu guursado waxa ay la noqon weyday in fursad la noolaasho uu siiyo qofkale oo aan ahayn qoyskiisa, taasi na ay tahay sababta uu u guursan la'yahay", sidaas waxaa qaar kamid ah warbaahinbta Hindiya u sheegay qof kamid ah qoyska Salman Khan.

Sanadihii dambe waxa soo baxay warar aan la xaqiijin oo sheeegaya in Salman khan uu doonayo in uu guursado gabdho ay kamid yihiin Katrina Kaif iyo Iulia Vantur, balse wararkaas ayaa noqday kuwa xan ah oo kaliya oo aysan waxba ka suurtagelin, waxaana qoyska Salman Khan la sheegay in mar walba ay ku booriyaan in uu guursado, balse isaga uu go'aankaas qaatay.

"Qoyskiisa waxay mar walba doonayeen in Salman Khan uu guursado qaar kamid ah gabdhaha ugu caansan dalkaas, balse dantiisa shakhsiga wuxuu mar walba ka hor mariya tan qoyskiisa oo wuxuu jecel yahay in uu la noolaado qoyskiisa, ayna noqdaan qoys boqortooyo ah."Ayuu raaciyay.

Salman Khan oo dad badan ay u arkaan in uu sii duqoobayo marka la eego da'diisa ayaanan wax reer ah yeelanin waligii, arrintan oo dad badan ay la fajaceen maadaama qaar kamid ah caruurta jilayaashii ay isku wakhtiga ahaayen Salman ay durba kusoo biireen jilista aflaanta.

Salman Khan oo uu dhalay jilaaga caanka ah ee Salim Khan ayaa shirkadda Bollywood-ka kusoo biiray horaantii sagaashameeyadi, waxaana tan iyo xiligaas uu soo jilay inkabadan boqol Filim oo uu dhaqaale badan ka sameeyay.

Hantida uu heysto waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad 300 oo milyan oo doolar.