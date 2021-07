Dagaallada Tigreega: Dagaallo kharaar oo ka socda gobolka Cafarta ee Itoobiya.

Dagaalka ka socda gobolka Tigreega ayaana ku sii fidaya gobolka Canfarta, dagaal kaas oo dhaliyey in kumanaan qof ay dhintaan sideed bilood gudahood isla markaana sababay in boqolaal kun ay ku barakacaan sida Qaramada Midoobay ay sheegtay.

Tallaabadan ayaa la sheegay in ay jawaab u ahayd weerar ciidamada dowladda lagu soo qaaday oo ay amarkiisa la hayd Jabhadda Xoraynta Tigreega TPLF.

Dad goobjoogayaal ah ayaa BBC-da u sheegay in dad rayid ah ay ku dhaawacmeen, laakiin Jabhadda ayaa beenisay in la bartilmaameedsaday dadka rayidka ah. Afhayeenkeeda ayaa ku sheegay Twitter-ka in Jabhadda "aysan dagaal kula jirin dadka Canfarta ama maleeshiyooyinka, laakiin ay la dagaalamayaan hoggaamiyeyaasha Itoobiya".