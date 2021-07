Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed: Ogeysiiskii ahaa "ku soo dhowoow 1991. Sannad xun!"

Ka dib burburkii Soomaaliya, sannadkii 1991, waxaa rajo beel uu ku dhacay dad badan oo dalka ku sugnaa. Waxaa ka mid ahaa ardeydii jaamacadaha, gaar ahaan kuwii awoodi waayay in ay dhammeystirtaan waxbarashadooda.

Eng. Maxamuud Jimcaale, wuxuu dhiganayay kulliyaddii caafimaadka ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed, balse burburkii ayaa ku dhacay, wuxuuna ku qasbanaaday in uu maadooyiin kale iska barto.

Sheekada Eng. Maxamuud Jimcaale uu ka qoray taariikhdaas

Waxaa ii dhammaday semisterkii koobaad iyo hal sano oo diyaaris ah (propedeutica), waxaana ku riyoonayay in aan 5 sano ka dib noqdo dhakhtar guuleystay, balse taa ma noqonin riyo rumowday!

Dagaalkii ayaa nagu soo dhowaaday. Xaafaddeydii Siinaay waxaa la ii sheegay in aan cidna ku harin. Taleefoon ma jirin, khibradna looma lahayn qax iyo dagaal.

Waxaan go'aansaday in aan sii joogo deegaanka ardayda jaamacadda inta xaaladdu ka xasilayso, ka dibna aan reerkii baadigoobo.

Reerkeygii meel kuma sheego, lacagna ma haysto. Waxaan tegay guriga reer aan qaraabo nahay oo iyagiina isu diyaarinayay in ay qaxaan.

Raadiyo Muqdisho oo dowladdu maamulaysay ayaan ka maqlay in xabbad-joojin lugu dhawaaqay.

Ka dib waxaan go'aansaday in aan reerkeygii baadigoobo. Markaan suuqa weyn ee Madiina soo dhaafay oo dagaalkiina sii xoogeystay, waxaa iga horyimid laba wiil oo aan isku fasal ahayn. Waa Axmed Siciid Muuse (Axmed-Barre), oo hadda ah duqa magaalada Garoowe iyo Bashiir Colaad (meel kuma ogi). Waxay ii soo jeediyeen in aan aadno dhanka Afgooye.

Markaan qadaynay waxay labadeydii saaxiib ii sheegeen in ay sii soconayaan. Halkii ayaan isku macasalaameynay.

Maalinkaas waxaan nasiib u yeeshay in aan masjidka weyn ee Lafoole ka dhegeysto cashar uu akhrinayay caalimkii weynaa Sh. Shariif Cabdinuur. Wuxuu ka digay kuna celceliyay in bililqadu xaaraan tahay. Waa markii iigu horreysay ee aan bililiqo maqlo.

Waxaa aad ii murjinayay in aanan ka war heynin reerkeygii. Maalmo ka dib waxaan is aragnay saaxiibkey Eng. Cismaan Macallin Xasan oo ii sheegay in reerkeennii nabad qabaan, una qaxeen degmada Kaaraan.