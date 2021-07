Xatooyada Dheymanka: Haweeney "si khiyaani ah" u xaday luul badan oo ay dhagxaan ku bedeshay

43 Daqiiqadood ka hor

Lakatos, oo asal ahaan ka soo jeedda dalka Romania, laakiin hadda haysata dhalashada Faransiiska, ayaa iska fogeeysay in ay wadday shirqool wax lagu xadayo, bishii March 10-keedii, sannadkii 2016-kii. Maxkamadda ayaa loo sheegay in bishii February, 2016, in guddoomiyaha Boodles, Nicholas Wainwright, uu baaray nin la yiraahdo Siman Glas, oo tilmaamey inuu daneynayo inuu gato guri ku yaalla deeganka aad qaaliga u ah, si uu ugu isticmaalo maalgashi ahaan.Labadan qof ayaa ku kulmay Monaco bishii xigtey, halkas oo Wainwright lagu barey ninka ay shirkadda yihiin ee Glas, oo ah qof u dhashey Ruushka, magaciisa reer Raashiyana uu yahay, Alexander, iyadoo iibinta toddobo shay oo dheeman qaali ah lagu heshiiyey, ka dib wadahadal dheer.

Anna, oo ah qof Dahable ah, ama ka ganacsada, ayaa dalbatay in baaritaan lagu sameeyo dhagxaanta ay doonayeen in ay iibsadaan, kahor inta aan la galin heshiiska beeca, oo aaney la wareegin shirkadda Boodless, illaa iyo inta ay qolada kale ee Gems helayaan lacagtooda.Lakatos ayaa lagu eedeeyey in ay isu ekeeysiisay Anna - haweeney qiimeysa in luulka uu dhab yahay iyo in kale - waxaana soo raacay kuwo ka ganacsada dahabka, waxeyna ku sugeen qol kale, 10-kii bishii March, waxayna kala ahaayeen dad lagu kala magacaabay Wainwright iyo Emma Barton, waxayna sheegteen in ay leeyihiin shirkad wayn.