Australia: Shirkad sheegtay in dharka ay soo saarto uu joojin karo Covid-19 oo la ganaaxay

15 Daqiiqadood ka hor

Shirkad laga leeyahay dalka Australia oo dharka jimicsiga iyo ciyaaraha iibisa ayaa lagu ganaaxay lacag gaaraysa £2.6m ka dib markii shirkaddaasi ay sheegtay in dharka ay soo saarto uu "baabi'inayo" isla markaana joojinayo faafitaanka cudurka Covid-19.

Shirkadda Lorna Jane ayaa sheegtay in dharkeeda loo adeegsaday "Tiknooloji aad u sarraysa" oo lagu magacaabo LJ Shield oo ka hortagaysa waxyaabaha jirrada dhaliya.

Si kastaba ha ahaatee, xukun ka soo baxay garsoore ayaa lagu sheegay in sheegashada shirkaddu ay ahayd "dhiig-miirasho, ugaarsi iyo khatar aad u weyn".

Shirkaddu waxay ku adkaysatay in uu marin habaabiyay alaab-qeybiyeheeda. "Shirkad lagu kalsoon yahay oo aan wax ka iibsan jirnay ayaa naga iibisay alaab aan u shaqayn sidii aan ku ballanay" ayuu yidhi madaxa fulinta Lorna Jane, Bill Clarkson.

"Waxay naga dhaadhiciyeen inaan rumaysanno in tiknoolajiyadda ka dambeysa LJ Shield lagu iibiyo meelo kale oo ka tirsan Australia, Maraykanka, Shiinaha, iyo Taiwan iyo in ay labadaba ahaayeen bakteeriyada ka hortagga iyo fayraska. Waxaan aaminsanayn in macaamiisheennu ay ka faa'idi doonaan. "