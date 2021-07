Doorashada Soomaaliya: Maxay tahay shaqada Aqalka Sare ee Soomaaliya?

Saacad ka hor

Guddiyada Aqalka Sare

Guddiyadu waxa ay ka soo doodaan qabyo-qoraallada la soo gaarsiiyo amaba uu Aqalku hindiso, halka ay baaraan xaaladaha qaar ee u baahan in la soo farageliyo oo go'aan laga gaaro.

Dhanka kale guddi hoosaadyadu waxa ay dusha kala socdaan sida ay waaxda fulinta ee dowladda ay adeegyada u gaarsiiso dadka, iyagoo xaqiijiya in sharciga dalka la dhowro.

Awoodaha iyo waajibaadka dastuuriga ah ee Aqalka Sare

Hindise sharciyeedyada iyo shuruucda Aqalka Sare

Wax ka badelka Dastuurka

Golahan waxa uu awood u leeyahay inuu ka doodo in wax laga badelo dastuurka, iyadoo ay tahay in xubin kamid ah Baarlamaanka Federaalka uu soo jeediyo in dastuurka wax laga badelo ama ay codsi saxiixaan ugu yaraan 40,000 oo muwaadin.