Nin hore ugu jeesjeesay tallaalka Covid 19 oo isla xanuunkii u dhintay

59 Daqiiqadood ka hor

Stephen Harmon ayaa loo diwaan geliyey in uu u dhintay Covid-19

"Fadlan ii duceeya, runtii waxay rabaan inay i dhex galaan oo ay igu qasbaan in aan isticmaalo neef caawiye" ayuu yidhi.

In kasta oo uu la halgamay fayraska, Mr Harmon weli wuxuu sheegay inuu diidi doono in la tallaalo, isagoo sheegay in aaminaaddiisa diineed ay difaaci doonto.