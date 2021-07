Neha: Gabar ay qoyskeeda qudha ka jareen, ka dib markii ay xiratay sarwaal Jiinis ah

12 Daqiiqadood ka hor

Hooyadeed, Shakuntala Devi Paswan, ayaa u sheegtay BBC Hindi in gabadha yar ay si xun ul ugu garaaceen awowgeed iyo adeerradeed ka dib markii ay ku murmeen dharkeeda iyagoo ku sugan gurigooda oo ku yaal tuulada Savreji Kharg ee degmada Deoria, oo ka mid ah deegaannada ugu horumarsan gobolka.

"Waxay soomanayd maalin dhan iyadoo gudaneyso waajibaadkeeda diimeed. Galabkii waxay xirtay sarwaal jiinis ah waxayna sii wadatay cibaadadeeda balse xaaladda waxay is badashay markii ayeeyadeed iyo awoowgeed ay ka soo horjeesteen jiiniska ay xiratay, Neha ayaa ku jawaabtay in jiiniska loo sameeyay in la xirto," ayay tiri hooyadeed.