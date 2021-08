Maxay Madaxweyne Farmaajo iyo guddoomiye Cabdi Xaahsi isku hayaan?

Qodobbada uu salka ku hayo khilaafkooda

Khilaafka ka dhaxeeya labadani mas'uul ayaa la rumeysan yahay inuu aad u soo shaac baxay sanadkii 2020-kii, markaasi oo ay si xowli ah u billowdeen wararka la xiriira doorashada dalka iyo hannaanka ay tahay in loo maro.

Shirkii Dhuusamareeb

1-dii bishii Febaraayo ee sanadkan ayaa guddoomiye, Cabdi Xaashi, waxa uu shaaciyay in uu ka qeybgalayo shir ka dhacayay magaalada Dhuusamareeb, oo loga hadlayay arrimaha doorashada, ayna isugu imaanayeen madaxda mamaul goballeedyada iyo kuwa dowladda federaalka. Cabdi Xaasi kama uusan qeybgelin shirkaasi maadaama aan lagu casumin.

Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa ku wargeliyay intaanu shirkaasi furmin madaxweynha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) in uu doonayo ka qayb galka Shirkaasi maadaama arrimaha looga hadlayo ay ka mid ahaayeen arrinta soo xulista xubanaha xildhibaannada goballada waqooyi oo uu isaga ka soo jeedo.

Hase yeeshee guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa sheegay in madaxweyne Qoor Qoor uu xilligaas ku wargeliyay in shirkaasi aan lagu casuumin, taasi oo meesha ka saartay rajadiisii ahayd inuu ka qayb galo shirkaasi. Cabdi Xaashi arrintaasi kueedeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.

Dhanka kale, Cabdirashiid Xaashi, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa isla maalmahaasi shirku ka socday Dhuusamareeb ay BBC-du wax ka waydiisay eedeymaha ka imaanayay guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, wuxuuna ku jawaabay in "shirkaasi dadkii lagu casuumay aaney cidi ka maqneyn."

"Macsuumaadii shirka ee soo baxday waxaa lagu macsuumay darafyada kala duwan ee saxiixay shirkii Sebteembar 17-keedii ee Muqdisho ka soo baxay ee doorashada, waxaana lagu macsuumay dhammaaba madaxda maamul-goballeedyada iyo gobalka Banaadir, madaxda dowladda federaalka oo ah madaxweynaha iyo ra'iisalwasaaruhu waa ay fadhiyaan, waxaan qiyaasayaa anagoo ka tixraacayno baaqii madaxweynaha in maanta shirka loo dhan yahay, si wanaagsan oo habsimi lehna uu u furmay, mana tabayaan ka qaybgalayaasha shirku cid ka maqan" ayuu yiri Cabdirashiid Xaashi.

Arrinta Aqalka sare

Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa ku celceliyay marar badan in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aanu aqoonsanAyn Aqalka sare, hase yeeshee ilaa haatan BBC-du ma hayso caddeymo muujinaya eedeymahaasi wuxuuse guddoomiyuhu yiri:"Waxaan ka xumahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aanu aqoonsaneyn Aqalka Sare ama oggaleyn oo hawlihiisa oo dhan aan ciriiri ku wadnay ilaa maanta".

Golaha shacabka ayuu sheegay guddoomiyaha Aqalka Sare in ay meel mariyeen sharciyo ay ahayd in ay si wada jira ah u meelmariyaan, si ay sharci u noqdaan markaa kaddibna uu madaxweynuhu u saxiixo, haseyeeshee waxaa iyana xusid muddan in labada guddoomiye ee Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare uu khilaaf u dhaxeyay .