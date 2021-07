Muxuu ahaa feeryahanka reer Morocco ee dadka dib u soo xusuusiyay Mike Tyson?

Younes Baala oo la tartamayay feeryahanka kale ee u dhashay New Zealand, David Nikia, ayaa isku dayay in uu dhagta ka goost, taasi oo dadka soo xusuusisay Mike Tyson, oo 24 sano ka hor dhagta ka qaniinay Evander Holyfield .

Baala, oo 22 jir ah, ayaa wajahay ciyaar adag, waxaana la arkayay intii lagu guda jiray wareegga saddaxaad iyo wareegii ugu dambeeyay ee tartanka feerka miisaanka culus, in uu afka kala qaadayay isga oo u muuqday in uu isku dayayay in uu doonayo in dhagta ka qaniino feeryahankii uu la tartamayay.