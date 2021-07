Maxay ahaayeen 8-da Misaajid ee Qaramada Midoobay ku baaqday in la ilaaliyo?

31 Daqiiqadood ka hor

Siddeed misaajid oo ku yaalla waqooyiga dalka Ivory Coast, ayay hay'adda Qaramada Midoobey ee tacliinta hiddaha iyo dhaqanka ee Unesco u aqoonsatay in ay yihiin misaajidu qadiimi ah oo ay tahay in si gaar ah loo dhowro. Masaajidadan ayaa loo aqoonsaday in ay ka mid yihiin goobaha dhaxal-reebka adduunka.