Bollywood: Laadarka loo yaqaanno (Naanaa ma naxe) oo wiilkiisa caawin waayay

Saacad ka hor

Paresh Rawal ayaa wareysi uu siiyay qaar ka mid ah warbaahinta Hindiya, oo uu ku jiro wargeyska Indian Express waxa uu ku xirtay in uu garab istaagi waayay wiilkiisa.

Arrintan ayaa loo sababeeyay in "Naanaa ma naxe" uu wiilkiisa caawin waayay, isagoo magac weyn ku leh Bollywood-ka.

Ma wuxuu noqday Shiid (lacag la'aan)?

Markii uu filimka soo baxay kaddib ayaa lagu baraarugay in Aditya Rawal uu yahay wiilka uu dhalay Paresh, inta badan daawadeyaasha filimaduna horay uma aysan sii ogeyn.

"Iima suurtagalin inaan soo shaac bixiyo wiilkeyga, sababtoo ah lacagtaas uma heynin. In wiilkeyga la caan bixiyo waxay u baahneyd howl badan," ayuu yiri Osa Buuko.

Hase yeeshee wuxuu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay sida uu wiilkiisa kaligiis tallaabada horumarka leh u qaaday iyadoo aysan jirin cid taageero la garab istaagtay.

"Soo wax fiican ma aha in uu isaga dadaalkiisa kuwoo shaac baxo? Dadku way ka heleen sida uu u jilay filimka Bamfaad. Haddana wuxuu ka shaqeynayaa jilitaanka filimka Hansal Mehta. Wuxuu la shaqeynayaa nin sidiisa oo kale filimada u soo saara,"

Dad badan waxay isweydiinayaan in wiilka Paresh uu sida aabihiis u noqon doono laadar haddii filimadiisa ay guuleysan waayaan.

40-kii sano ee lasoo dhaafay Paresh Rawal wuxuu daawadeyaasha qalbiyadooda ku kasbaday xirfad aad u her sarreysa.

Marka uu doorka laadarnimada ku jilayo filimada waxaa lagu yaqaannaa in aan si sahlan lagu loodin karin.

Filimkan waxay ku jilayaan in ay yihiin saddex indhoole saaxiibbo ah oo bangi isla dhacaya. Saddexdoodaba waxaa si khiyaano ah u adeegsanaya Amitabh Bachchan (Cali Dheere).

Bartamihii bishii May ee sanadkan ayaa mar qura la shaaciyay war been abuur ah oo ku saabsan in jilaaga Paresh Rawal uu geeriyooday kaddib markii xilligaas maalmo ka hor laga helay cudurka Covid-19.