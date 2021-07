Idris Elba: "Sabrina Dhowre farxad gaar ah ayay i siisay, aad ayaana u jeclahay"

26 Daqiiqadood ka hor

Lamaanaha Idris Elba iyo Sabrina Dhowre ayaa sheegay in xiriirkooda uu aad u wanaagsan yahay oo guurkooda uu ku salaysan yahay jaceyl iyo isfahan.

Waraysi ay lamaanaha dhawaan siiyeen warbaahinta E! ee dalka Maraykanka, ayaa waxa ay ku sheegeen in ay ku faraxsan yihiin noolasooda, ayna doonaayaan in sanado badan ay sii wada joogaan.

"Horay waxaan u sheegay in aan guur dambe la iga maqli doonin, kadibna waxaan la kulmay Sabrina oo waxaan ku heshiinay in aan is guursano. Dad badan ayaa ila yaabay oo i weydiiyay waxa iska bedalay go'aankeygii hore."