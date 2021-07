Dagaalkii Kargil: Israa'iil iyo Hindiya ma waxay rabeen inay burburiyaan nuclear-ka Pakistan?

14 Daqiiqadood ka hor

Isbuucan waxaa la xusayay soo afjariddii dagaalkii Kargil ee dalalka Hindiya iyo Pakistan dhex maray intii u dhaxeysay bilihii May iyo July ee sanadkii 1999-kii.

Xilli lagu guda jiray xasuusta dagaalkaas, waxaa muddooyinkan dhinaca online-ka lagu hadal hayay arrin ku saabsan in ay Hindiya isku dayday sidii ay Israa'iil uga kaashan lahayd habkii ay uga adkaan lahayd Pakistan.

Dadka qaar ayaa xitaa is weydiinaya su'aal ku saabsan in Hindiya iyo Israa'iil ay rabeen inay burburiyaan hubka nuclear-ka ee ay heysato Pakistan.

Horay waxaa usii jirtay sheekada ku saabsan in diyaarad dagaal oo ay Israa'iil leedahay ay burburisay warshaddii nuclear-ka ee dalka Ciraaq.

Qaar ka mid ah warbaahinta ayaa soo tabiyay in Israa'iil ay sheegtay in "haddii aysan weerarkaas fulin lahayd ay Ciraaq awood u yeelan lahayd hubka nuclear-ka".

Nuclear-ka Pakistan xitaa ma la weerari rabay?

Hadal heynta la isla dhex marayay ayaa muujinaysa in khubarada dhinaca hubka ay aaminsan yihiin in Hindiya ay lumisay fursad ay Pakistan uga hor istaagi kartay helitaanka hubka wax gumaada ee nuclear-ka, sida ay qortay BBC-da laanteeda af Hindiga.

Hase yeeshee su'aasha ugu wayn waxay ka taagan tahay, Israa'iil diyaar ma u ahayd in ay caawiso Hindiya?

Muxuu ahaa qorshihii lala damacsanaa Pakistan?

Desai wuxuu aaminsanaa in wixii ka dambeeyay dagaalkii ay la galeen Pakistan ee 1971-kii ay hay'adda sirdoonka Hindiya ee magaceda loo soo gaabiyo RAW ay dabagal ku heystay madaxda dalkiisa ee uu isagu ka mid yahay.

Taas waxaa sii dheereyd in Hindiya ay howlgal qarsoodi ah u billowday si ay Pakistan uga hor istaagto inay hesho awoodda nuclear-ka.

Maqaal uu sanadkii 2018-kii qoray wargeyska arrimaha Gaashaandhigga ee Pakistan ayaa lagu sheegay in 2sanadkii 1977-kii uu mid ka mid ah sirdoonka hay'adda RAW helay sir ku saabsan warshadda nuclear-ka Pakistan ee ku taallay magaalada Kahuta, uuna dalbaday toban kun oo doolar si uu ugu wareejiyo Hindiya."

"Markii uu arrintan ka war helay Ra'iisul Wasaarihii Hindiya, Morarji Desai, wuxuu soo wacay taliyihii militariga Pakistan, Janaraal Zia-uk-Haq, wuxuuna u sheegay inay og yihiin in ay bambooyinka atoomiga ku sameysanayaan magaalada Kahuta."

Laakiin RAW waxay dowladda Hindiya u sheegtay in Pakistan ay billowday dhismaha warshad nuclear ah, sidaas darteedna RAW waxay xubno ku yeelatay gudaha Pakistan.

Howlgalkii qarsoodiga ahaa waxay RAW ku ogaatay in warshadaas ay ku taallo meel ka mid ah magaalada Kahuta oo u dhow caasimadda Islamabad.

Timihii ayaa baaritaan loogu diray Hindiya, waxaana laga helay calaamado muujinaya shucaaca nuclear-ka, taasoo ka dhigan in dadka laga jaray timahaas ay ku howlanaayeen sameynta hubkaas.

Hindiya waxay doonaysay in ay warshadda nuclear-ka Pakistan ee ku taallay Kahuta u burburiso isla sidii ay Israa'iil u burburisay warshaddii nuclear-ka ee Ciraaq, markii uu dhismaha ku socday.

Israa'iil ma siisay caawinaad?

Wariyeyaasha lagu kala magacaabo Adrian Levy iyo Catherine Scott Clark ayaa sheegay in Pakistan, Mareykanka iyo hay'adda nuclear-ka caalamka ay sheegeen in Hindiya ay qorsheyneysay weerar ay ku qaaddo warshadda nuclear-ka Pakistan ee Kahuta, iyadoo caawinaad ka heleysa diyaaradaha loo yaqaanno Jaguar.

Wuxuu falanqeeya qoray; "Inta ay howshaas socotay, Diyaarad xamuul ah oo ay leedahay Israa'iil, nooceeduna yahay C-17, ayaa loo xil saaray in ay waxyaabo qarxa iyo qalab kale ka dajiso garoonka Udhampur ee Jammu iyo Kashmir. Diyaaradda F-16 ayaa la qorsheeyay inay kasoo dusho Jamnagar ayna gaarto Udhampur iyadoo hawada kusii qaadanaysa shidaalka."

Bharat Karnat oo ka sheekeynaya xogtii uu ka helay taliyihii sirdoonka Israa'iil, ayaa sidoo kale qoray; "Israa'iiliyiintu waxay aaminsan yihiin in Hindiya ay diidday inay ku lug yeelato weerarkaas. Sababtaas ayay Israa'iil u oggolaatay in diyaaradahaas ay ka muuqdaan calaamadaheeda. Israa'iil waxay rabtay in Hindiya ay ka qayb qaadato weerarkaas."