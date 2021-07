Dhibaatada afduubka Nigeria: 'Waxaan arkay cannugayga laba sano jirka ah oo uu xambaarsaday nin qori wata'

Saacad ka hor

In ka badan 300 oo carruur ah oo laga afduubtay iskuul ayaa weli waxa ay ku jiraan gacanta kooxo xubaysan oo dambiilayaal ah oo ku sugan waddanka Nigeria, iyadoo haatan kuwa badan la la'yahay muddo laba bilood ku dhaw. Qaar ka mid ah carruurta la afduubtay ayaa laba sano uun jira.

'Waa carruur aanay cidina dhalin'

Hadiza Hashim waa hooyo dhashay shan carruur ah kuwaas oo inta qori lagu qabtay la soo hor istaajiyay albaababada iskuul Islaami ah oo ku yaal magaalada Tegina ee gobolka Niger, 30-kii bishii May, markaas oo 134 arday ah la afduubtay.

Labada canug ee yaryar ayaa wixii maalintaas dhacayay waxa ay ku reebeen argagax iyo dhibaato dhanka maskaxda ka soo gaartay. Mrs Hashim ayaa waxa ay tilmaamaysaa sida ay iyagoo qaylinaya u soo baraarugaan saqda dhexe ee habeenkii, kana walwalsan in markale la afduubto. Waxa ay marwalba I waydiiyaan halka ay jiraan gabdhihii iyo wiilkii ka waynaa, halka sariirahoodana ay haawanayaan.

Mrs Hashim ayaa waxa ay maadada Sayniska ka dhigtaa iskuul hoose oo halkaas ka ag dhaw, haatan iskuulkaasi waa la xiray ammaanka xun ee ay kooxaha hubaysan sababeen awadii. Kooxaha afduubka gaystay ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay dalbadeen lacag u dhigan in ka badan $100,000 (£73,000) si carruurta ay u sii daayaan.

Waalidiinta ay carruurta ka maqan yihiin ayaa isku dayaya inay lacagtaasi soo uruuriyaan, hasayeeshee mushaarka macallimiinta iskuullada ee deegaankaasi ayaa sanadkii qaata wax ka yar $400, arrintaas oo ka dhigaysa in aanay awoodi karayn inay kharashkaasi soo uruuriyaan.

Waxa ay ka cabsanaysaa in carruurteeda la hilmaamay saboolnimadooda awadeed.

"Dadku way is dhaafiyeen waxa dhacay sababtoo ah waa carruur aanay cidina dhalin. Haddii ay carruurtaasi ay dad dhali lahaayeen, duurkaas laguma haysteen muddo todobaadyo ah iyadoon weliba wax war ah laga hayn. Taas ma aanay dhici lahayn," Mrs Hashim ayaa ku calaacashay.

'Waa muhiim inay waxbartaan'

17-kii Juun, in ka badan 80 arday ayaa waxaa laga afduubtay iskuul la seexdo ay leedahay dowladda federaalka oo ku yaal magaalada Birnin Yauri, ee gobolka Kebbi.

Wiilka Aminu Umar, Mustapha waa 14 - waxa uu ugu wayn yahay shan carruur ah. Qoyskiisa waxa ay ku nool yihiin meel iskuulka u jirta in ka badan 200km (124 mile), hasayeeshee waxa uu aad ugu hamuun qabaa in muhiimadda uu saaro waxbarashada wiilkiisa, aabihiis ayaa moodayay in iskuulkaasi la seexdo uu wiilku ka heli doono bilowga ugu wanaagsan ee nolosha.