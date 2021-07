Pedro Castillo: Macallinkii Dugsiga Hoose Dhexe ee noqday madaxweynaha Peru

22 Daqiiqadood ka hor

Pedro Castillo oo ku dhashay tuulo yar oo ka mid ah kuwa ugu saboolsan Peru, ayaa waxa uu ku soo barbaaray inuu waalidiintii aanan waxba baran ka caawiyo shaqada beerta. Markii uu ahaa arday da'yarna waxaa uu in ka badan laba saacadood u lugayn jiray iskuulka.

"Ma ogolaan doonno in qof sabool ah laga helo dalkan qaniga ah!" ayaa aheyd farriintiisa joogtada ee uu ololahiisa ku soo gudbin jiray, markaas oo uu tilmaamayay sida ay u kufaa kacaan dadka dhibaataysan ee Peru. "Waxaan garanayaa sida loogu dhidido markii iskuulka loo lugaynayo," ayuu mar yiri.

Isagoo isku tilmaamay inuu yahay qof dadka ka mid ah, ayaa waxaa adkayd in Mr Castillo la arko isagoon xirnayn dharka cadcad ee hidaha iyo dhaqanka, koofida laga xirto gobolkiisa Cajamarca, iyo qalin-qoriga wax lagu xardho oo wayn, kuwaas oo astaan u ahaa xisbigiisa Marxist Free Peru arrintaas oo sidoo kale matalaysa waxbarashadiisa.

Waxa uu ku doodayaa in dalkaasi aanan lagu maarayn jirin danaha inta badan dadka dalka, waxa uuna ku baaqay in "isbadel wayn" la sameeyo si wax loogaga qabto saboolnimada iyo sinnaan la'aanta, oo ay ku jiraan codsi muran badan dhaliyay oo uu ku doonayo in la qoro dastuur cusub.