Dadka dunida caanka ah ee aan rumaysnayn qubayska

Dadkaas caanka ah waxa ay isugu jiraan jilaayaal, heesaa, orodyahanno iyo siyaasiyiin kuwaas oo si cad u qirtay in aanay maalinwalba qubaysan sababtoo ah qubayskoodu mid joogta ah maba aha.

Qaar ayaa qubaysta balse marwalba qasab ma ahan, oo haddii aanay waqti hayn waxa ay joogi karaan todobaad iyagoon qubaysan. Waxaa laga yaabaa inaad is tiraahdo malaha biyaha iyo saabuunta ayey yaraynayaan hasayeeshee sidaasi waa sida qubayska ay ka aaminsan yihiin. Waxaa jira dad badan oo caan ah oo aanan ka helin qubayska oo ay ka midka yihiin:

Walow uu ninkan ku guulaystay abaalmarinnada sida Golden Globe, the Primetime Emmy iyo the British Academy Film, awoodna waxa uu u leeyahay inuu hago oo uu jilo filimaanta, ayaa haddana aanay isku wanaagsanayn qubayska "waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad is tirtid, anigu ma hayo waqti aan ku qubaysto," ayuu yiri.