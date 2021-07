"Mareykanku waxaan u ahaa il iyo carrab balse abaalkeyga wuxuu noqday meelaha lagu hayo dadka hooy la'aanta ahi"

Xigashada Sawirka, DUSTIN DUONG FOR THE BBC

Haseyeeshee, dheeftii uu ka heli jiray Mareykanka ayaa intaasi ku istaagtay. Zia Ghafoori markii uu Mareykaka tagay, wuxuu noqday hooy la'aan, wuxuuna ku khasbanaaday in la geeyo meel dadka hooy la'aanta ahi lagu daryeelo.

Hadda wuxuu ku nool yahay North Carolina, wuxuuna BBC-da uga sheekeeyay xusuustiisii dhibaatada lahayd ee uu ka soo maray dalka Mareykanka, isagoo carruurtiisa mar waliba ka raalligelinayo in uu keenay Mareykanka.

"Waa ay igu adag tahay in aan xakameeyo illinta ka qubanayso indhaheyga," ayuu yidhi. "Kaddib wixii aan u soo qabtay labadani dal, waxaan is-weydiinayaa 'miyuu abaalgudkeygu sidaan yahay?'"

Haseyeeshee marka la eego xaaladda ay ku nool yihiin saaxiibbadiisa kale ee turjubaannada u ahaa ciidamada Mareykanka, Zia, oo hadda 37 jir ah, waxa uu isu arkaa inuu nasiib badan yahay maadaama uu nasiib u yeeshay in uu yimaado Mareykanka.

Tobaneeyo sano kaddib billowgii dagaalka noqday kii ugu dheeraa ee Mareykanka uu galo, ayaa madaxweyne Joe Biden, waxa uu wacad ku maray in ciidamada dalkiisa uu kala bixi doono Afqaanistaan marka la gaaro 11-ka Sebteember 2021- Xilli Taalibaanku ay u muuqdaan in ay diyaar u yihiin in ay xukunka ku soo laabataan mar kale.