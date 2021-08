Maxaad ka taqaanaa Janaraal Ceydiid oo 25 sano ka hor maanta oo kale geeriyooday?

Kumuu ahaa Ceydiid

Dagaalkii Jabhadaha

Xigashada Sawirka, ERIC FEFERBERG VIA GETTY IMAGES

Dagalkii Cali Mahdi iyo Caydiid

"Dabkan khilaafka waxa keenay waa in Jeneraal Caydiid uusan ku qanacsaneyn qaabka wax loo dhigay, raggii kale ee siyaasiyiinta ahaana waxay u arkeen dalku inuusan gali karin xilli uusan xil Madaxweyne jirin oo ay khasab tahay in la sameeyo nin madax ah kaddibna wadahadal dib loo galo. Arrintaas waa la isku fahmi wayaay, Caydiidna ma uusan aqoonsanin dowladda waxaana billaabatay in Ciidamo la aruursado oo la kala shakiyo," ayuu yidhi.