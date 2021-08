Xaaladda ka taagan Itoobbiya: Maxaa hortaagan in gargaarku gaadho Tigray?

50 Daqiiqadood ka hor

QM ayaa sheegtay in in ka badan shan milyan oo qof ay aad ugu baahan yihiin gargaar bani'aadamnimo gobolka.

Meelahee ayaanu gargaarku marayn?

Gargaarkii la gaadhsiin lahaa Tigray -ga ayaa ahaa mid aad u dhib badan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, in kasta oo baahi deg -deg ah ay ka jirtay deegannadaas.

Waxaa jira qaybo ka mid ah Tigray oo ay suurtogal tahay in wax la gaarsiiyo dadka u baahan - gaar ahaan meelaha hadda xasilloon oo ay ka taliyaan TPLF. QM waxay ku qiyaastay in guud ahaan, 75% dadka xaaladoodu cakiran tahay ee Tigray ay hadda gaari karaan; bishii May, tiradaasi waxay ahayd 30% oo kaliya.