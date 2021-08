Afghanistan: Maxaa sabab u ah awoodda sii kordheysa ee Taliban?

53 Daqiiqadood ka hor

Sida laga soo xigtay wargeyska Long War (dagaal dheer), in ka badan 195 ka mid ah degmooyinka dalkaas ee 407-da ah ayaa waxaa gacanta ku dhigay Taliban toddobaadkii ugu horreeyay ee bishii ina dhaaftay ee July, halka kahor May uu ururku gacanta ku hayay keliya 73 degmo.

Ka bixitaankii ciidamada shisheeye ee 'degdegga' ahayd

Xildhibaan Zia Arya Nejhad oo ka tirsan baarlamaanka dalkaas ayaa bishii April yiri, "Waxaan haatan caddeynayaa in haddii ay Ameerikaanku sidan uga baxaan Afghanistan, in dagaal aad khatar u ah una weyn uu ka dhex bilaaban doono Taliban iyo xoogagga dowladda ee Afghanistan."

Sidaas si la mid ah, Abdul Hadi Khalid oo ah khabiir dhanka arrimaha milatariga ah ayaa sheegay in dowladda Afghanistan ay awoodi weysay in taageero militari ay siiso ciidamadeeda ayna xilligii loo baahnaa deegaannada ku daad gureyso ciidamo.

Sida ku xusan heshiiska Mareykanka iyo Taliban ee ay Dooxa ku kala saxiixdeen bishii February 2020, dhammaan ciidamada shisheeye ee ku sugan Afghanistan waxaa loo qabtay inay dalkaasi isaga baxaan wixii loo gaaro 1 May 2021, balse bartamihii April Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in howshaasi aysan soo gebageboobi doonin kahor 11 September .

Taageero la sheegay inay gudaha ka heleen

Barasaabka ayaa arrin khiyaano ah u aaneeyay in degmooyinka waqooyi-bari gobolka Badgis ay gacanta u galaan Taliban. Wuxuu amray in la soo xiro qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha sare ee bulshada.

Madaxweyne ku xigeenkii ugu horreeyay ee Amrullah Saleh ayaa la sheegay in xildhibaanka Badghis Amir Shah Naybzada uu ku eedeeyay inuu codsaday in caasimadda Kala-i-Nav ay gasho gacanta Taliban.