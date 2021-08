Maareeye: "Anagu marna kama qeybgaleyno doorasho aan ahayn wixii lagu heshiiyay"

22 Daqiiqadood ka hor

Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ayaa ku wargeliyay 11-ka xubnood ee Guddiga Doorashooyinka xildhibaannada gobollada Woqooyi in doorashada Guddoonka Guddiga la qaban doono maalinta Sabtida ah ee soo socota, iyadoo ka dhici doonta xerada Afisyooni ee magaalada Muqdisho.

Durbana siyaasiyiinta reer Woqooyiga ee uu hogaamiyo Gudoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdiilaahi, ayaa ka soo horjeestay in 11 ka xubnood is doortaan, iyagoo taa badalkeeda codsanayay in 8 kaliya iska dhex doorato guddoonka Guddiga.