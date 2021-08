Weerarkii Markabka Shidaalka: 'Khaladkii sirdoonka Iiraan ee lagu qarxiyay Markabkii shidaalka'

12 Daqiiqadood ka hor

Ilaalada Ingiriiska ee maraakiibta ka ilaaliya in la weeraro

Safiirro dhowr ah ayaa looga yeeray wasaaradaha Arrimaha Dibadda, halka ay isasoo tarayaan hanjabaadaha ku aaddan in jawaab laga bixin doono falkaas oo isbuucii las oo dhaafay ay diyaarad drone ah ku qarxisay markabka.

Britain, Mareykanka iyo Israa'iil ayaa si cad u sheegay in Iiraan ay ka dambeyso weerarkaas, inkastoo ay iska fogeeyeen madaxda dalkaas, waxayna wacad ku mareen in ay sameyn doonaan wax walba oo ay ku waxyeelleynayaan danaha Iiraan.

Maxaa dhacay?

Muxu yahay khaladka weyn oo ay sameeyeen sirdoonka?

Isqabqabsiga wuxuu ka dhexeeyay Iiraan iyo Israa'iil, sidaas awgeed in la dilo muwaadin u dhashay Britain - oo xubin joogto ka ah Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay - wuxuu dhaliyay xiisad weyn oo dhinaca diblomaasiyadda ah.

Sirdoonka Iiraan ayaa la sheegaya in aysan ka fiirsanin howlgalkaas, sidoo kalena aysan iska hubinin cidda la socota markabka.

Ra'iisul Wasaaraha Britain, Boris Johnson, ayaa sheegay in Iiraan "ay la kulmi doonto cawaaqib xumada ka dhalata ficilladeeda" isagoo weerarkaas ka hadlayana wuxuu sheegay "in ay wax aan la aqbali karin tahay in la weeraro markab ganacsi".