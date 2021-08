Doorashada Iran: Waa kuma madaxweynaha mayalka adag ee Iiraan ee maanta xilka la wareegay?

30 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, Anadolu Agency via Getty Images

Raisi, oo xirta dharka dhaqanka Shiicada ayaa raacay raadka aabbihiis wuxuuna isgaoo 15 jir ah bilaabay in magaalada Qom uu u aado waxbarasho.

Tirada saxda ah ee dadka ay maxkamaddu ku xukuntay dilka lama hubo, balse kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ilaa 5,000 oo rag iyo dumar isugu jira la dilay laguna aasay xabaalo aan la calaamadeyn taas oo loo arkay dembi ka dhan ah bani'aadannimada.

Hoggaamiyeyaasha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ma beeniyaan in dilalkaasi la fuliyay, balse faahfaahin kama bixiyaan kiisaska shaskhsiyaadkii la dilay.

Raisi ayaa dhowr jeer beeniyay inuu ku lug lahaa xukunnadaas dilka. Balse wuxuu sidoo kale sheegay in arrintaas uu amray hggaamiyihii hore ee Ayatollah Khomeini isla markaana loo eegay dhanka fatwada iyo diinta.

Xigashada Sawirka, Anadolu Agency via Getty Images

Waaxda garsoorka ayaa sii wadday la shaqeynta waaxaha ammaanka si loo ugaarsado oo eedeymo basaasnimo ahna loogu so oogo dad badan oo Iiraan u dhashay isla markaana heysta labo dhalasho amaba degganaansho rasmi ah ka heysta dal shisheeye.

Doorashada waxaa si weyn u hareeyay doodda laga keenay Golaha Ilaalada ee mayalka adag ee is hortaagay musharraxiin badan oo caan ah. Musharraxiintaas ayaa codbixiyeyaasha ugu baaqay inaysan ka qyeb qaadan doorashada, iyagoo ka cabanaya in loogu talo galay in Raisi uusna wajihin loollan adag.