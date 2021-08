Shacabka Kenya oo dhibaato ku qaba ceebeynta dadka deenta laga qaato

Waxaa taa ka sii daran in xaaskiisa oo isku dayday in ay la hadasho kuwii soo wacayay xitaa ay aflagaadeeyeen.

Mid ka mid ah dadka adeegsada Twitter-ka ayaa sheegay in looga digay "haddii uusan bixinin deenta lagu leeyahay in ay u imaan doonaan oo ay kala bixi doonaan keliyaha".

Deymaha lagu qaato mobilada ayaa ah kuwa badan

Laakiin shirkadaha online-ka ama mobile-ka ku bixiya deymaha in ay soo galaan suuqa Afrika waxaa ka dhashay muran ku saabsan in ay yihiin kuwo aan inta badan sharci lahayn, iyo waliba hab-dhaqankooda dhanka anshax iyo sida ay ganacsiyadooda u sameeyaan.

Intaa waxaa dheer, in qaar ka mid ah shirkadaha ku lugta leh arrintan lagu eedeeyay dhaqammo amaah ah oo la mid ah habka deen-bixinta shirkadaha, taasi oo ah in dadka looga baahan yahay in muddo 30 maalmood ah ay dib ugu bixiyaan, halka ay ahayd in 60 maalmood gudahood ay dib ugu bixiyaan.