Maxaa soo celceliya khilaafka Guddoonka Guddiga Doorashada ee Gobollada Waqooyi?

Saacad ka hor

Doorashadaasi waxaa durbaba soo dhaweeyay ra'iisalwasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, wuxuna sheegay in uu sii wadi doono waanwaanta uu ka dhex wado labada dhinac ee uu khilaafka u dhaxeeyo.

Tan iyo markii u billaabmay geeddi socodka doorashada Soomaaliya, is-qabqabsiga ka taagan xubnaha metelaya Gobollada Waqooyi ayaa ahaa meelaha ugu waaweyn ee la isku maandhaafsanaa. Markii ra'iisalwasaare Rooble la wareegay hannaanka doorashada, waxaa loo arkayay in hawshani ay soo dhammaan doonto, waxaase muuqata in maalin weliba weji cusub ay sii yeelaynayso.

Maxaa keenay is-qabqabsiga?

Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa ku doodaya in uu yahay mas'uulka ugu sarreeya siyaasiyiinta Somaliland ku metala dowladda Federaalka, waxaana uu doonayaa in uu wax ku yeesho go'aannada khuseeya qaabka loo maamulayo kuraasta gobollada waqooyi, halka raysalwasaare ku xigeen Mahdi uu isaguna qabo dood taa u dhaw oo ah in uu yahay mas'uulka ugu mudan ee xaq u leh magacaabiddan iyo guud ahaan maamulka arrimaha gobollada woqooyi.