Doorashada Soomaaliya: "Waa in si taxadar leh loo eego iyo in lagana fikiro waxa dib u dhaca u keeni kara doorashada"

Saacad ka hor

Midowga musharraxiinta mucaaradka ee Soomaaliya ayaa kulan ay xalay yeesheen ku sheegay in xukuumadda ra'iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay si aan wanaagsaneyn u maaraysay khilaafka ka taagan doorashada xildhibaannada gobollada waqooyi.

Waxa ay sidoo kale ka hadleen khilaafka la sheegay in uu soo kala dhexgalay madaxweyne Maxamed Cabdullahi (Farmaajo) iyo ra'iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble.

Ridwaan Xirsi Maxamed, oo mar ahaa ra'iisal wasaare kuxigeenka Soomaaliya, haatanna ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa BBC Somali u sheegay in "hadda loo baahan yahay in si taxadar leh loo eego wixii dib u dhac u keeni kara hannaanka doorashada iyo in awoodda aysan cidina u isticmaalin si tagrifal ah".